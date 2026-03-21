福岡市東区で21日深夜、急加速を繰り返すなどする車を運転していた男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと21日午前0時15分すぎ、福岡市東区千早の交差点で赤信号で停止していたライトバンが青信号に変わっても発進しないのをパトロール中の警察官が確認しました。その後も、ライトバンが急加速を繰り返したため、警察官が停止を求め、運転していた男の呼気を調べたところ、基準値の2倍のアルコ