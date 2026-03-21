六代目山口組組員が他組織のトップに就く。暴力団社会の中で"異例中の異例"ともいえる盃が3月17日に行なわれた。警察、マスコミが多数駆けつけた緊迫した現場に完全密着。六代目山口組の隠された"狙い"とは──。【前後編の後編。前編から読む】【写真】「前代未聞の盃儀式」の全容数千万円高級車に乗って登場した竹内若頭金のネクタイにリボン徽章でお祝いムード東京・六本木に本拠地を置く老舗暴力団・東声会の代替わり