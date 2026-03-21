◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル）＝３月２１日、栗東トレセンマイネルエンペラー（牡６歳、栗東・清水久詞厩舎、父ゴールドシップ）は、坂路でキャンターをして最終調整を終えた。山田助手は「状態はめちゃめちゃいいです。有馬記念やアメリカＪＣＣよりも体調はいいです」と大きくうなずいた。昨年の日経賞を制したように、この時期は合う様子。１週前追い切りでは、ＣＷコースで６