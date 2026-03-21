3月17日、東京・六本木の老舗暴力団・東声会でトップが交代し、盃儀式が行なわれた。新会長に就いたのは、まさかの六代目山口組の中核組織・弘道会最高幹部──六代目山口組No.２竹内照明若頭も駆けつけ周囲は緊張に包まれていた。【前後編の前編】【写真】「前代未聞の盃儀式」の全容数千万円高級車に乗って登場した竹内若頭金のネクタイにリボン徽章でお祝いムード午前8時前、東京・台東区にある六代目山口組の二次団体