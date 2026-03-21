あなたは読めますか？突然ですが、「覆す」という漢字読めますか？スポーツ中継やビジネスのニュースなどでよく耳にする言葉ですが、送り仮名を含めて正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「くつがえす」でした！覆すとは、上にあるものを下にし、中にあるものを外に出すようにひっくり返すこと、または、それまでの決定や体制を根底から変えてしまうことを意味します。例文としては、大逆転の場面で「下馬評を覆して勝利を