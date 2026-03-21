あなたは読めますか？突然ですが、「薬缶」という漢字読めますか？どこの家庭のキッチンにもあるお馴染みの道具ですが、漢字で書かれると一瞬何のことかわからなくなる方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「やかん」でした！この漢字は、湯を沸かすための取っ手と注ぎ口がついた器を意味します。もともとは漢方薬を煎じるために使われていた「薬鑵（やくくわん）」が変化したもので、薬のための缶という意味からこの