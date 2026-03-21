２０日、九竜窠母樹大紅袍茶園で豊作を祈願する人々。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月21日】中国福建省武夷山市で20日、伝統行事「喊山祭茶」が開かれた。九竜窠（きゅうりゅうか）や燕子窠（えんしか）、大坪洲の茶園で、武夷岩茶の無形文化遺産継承者や茶農家、茶業関係者らが参加し、豊作と生産の安全を祈願した。喊山祭茶は、春の茶摘みの始まりに合わせて茶の神をまつる古くからの風