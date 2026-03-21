おとなしいものから刺激的なものまで自動車愛好家なら誰でも、運転してみたいクルマのリストを持っているものだ。ポルシェやフェラーリ、ジャガー、フォードなど、その理由は人それぞれだ。【画像】技術の結晶！ 熱狂的支持を集めるスポーツクーペ【ホンダ・インテグラ・タイプRを詳しく見る】全30枚この特集では、筆者が、皆さんに一度は運転してみてほしいと考えるクルマをランキング形式で紹介する。UK編集部記者が考える、一