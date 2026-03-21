東京・江東区で、会社を兼ねた住宅に何者かが侵入し、住人の女性に気付かれて叫ばれそのまま逃走しました。警視庁は、逃げた人物の行方を追っています。【映像】現場の様子きのう、江東区潮見にある会社を兼ねた住宅で「強盗です」と住人の50代の女性から110番通報がありました。警視庁によりますと、当時、部屋にいた女性は、窓ガラスの割れる音が聞こえたため部屋の扉を閉めて押さえていました。すると、何者かに扉を開け