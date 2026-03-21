富山市の交差点で、軽自動車に衝突し母親と子供を死亡させたとして乗用車を運転していた男が逮捕された事件で、警察は男を立ち会わせて実況見分をしました。【映像】実況見分をする杉林凌容疑者（実際の様子）二宮憲司記者「午前5時半です。事故発生時刻に合わせて、現場検証が行われています」杉林凌容疑者（26）は7日、富山市の交差点で、乗用車で赤信号を無視して軽自動車に衝突し、上田絵莉加さん（38）と壮芽さん（14）を