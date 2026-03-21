イギリス海軍の全ての原子力潜水艦が配備されている基地に、イラン人の男らが侵入を試みたとして逮捕されました。【映像】クライド海軍基地の様子現地メディアによりますと19日夕方、イギリス北部スコットランドにあるイギリス海軍のクライド基地に侵入しようとしたとしてイラン人の34歳の男と国籍不明の31歳の女が逮捕されました。この基地はイギリス海軍の戦略ミサイル原子力潜水艦を含む全ての原子力潜水艦の母港で、イギ