福山雅治が３６周年を迎える前日の２０日、Ｘに新規投稿。１８歳で長崎から上京する時から「一緒にいる」相棒を紹介した。「１９８４年、春。皿洗いのアルバイトで貯めた１０万円で買ったギター。」と大切にしてきたことがよく分かる、手入れの行き届いたギターの写真を投稿。「バイト終わりの２２時、赤迫から宝町までの路面電車の中でしょっちゅう寝落ちしていた。１８歳で共に上京した彼は、今回のツアー先のホテルにも一緒