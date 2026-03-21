金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯、単身世帯]（2024年）」によると、60歳代・二人以上世帯の金融資産保有額の中央値は650万円でした。こうしたなか、10倍近い資産を持つ60歳元公務員の男性は「庶民が大金を持ってもロクなことがない」と嘆きます。いったいなにがあったのか、みていきましょう。資産6,000万円の60歳元公務員が抱える「悩み」元公務員のトシさん（仮名・60歳）は、同い年の妻と二