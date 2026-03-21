みなさんがコンビニで1カ月に使う金額はいくらですか。お金の情報メディア『47Life（よんななライフ）』を運営するフコク生命（東京都千代田区）が、全国の20〜50代の男女200人（男女各100人）を対象に実施した「コンビニ」に関するアンケート調査によると、約6割が「5000円未満」と回答したことがわかりました。では、平均金額が最も高かったのはどの都道府県だったのでしょうか。【ランキングを見る】コンビニでつかう平均金額が