定評のあるVツインエンジン搭載スズキは、2026年3月20日から開催されている大阪モーターサイクルショーで、新型クロスオーバーバイク「SV-7GX」を日本初公開しました。このモデルは2026年から北米や欧州を中心に、各国で発売が予定されています。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新型「“Vツイン”大型バイク」です！（27枚）新型SV-7GXは、スズキのクロスオーバーバイクにおける最上位機種「GSX-S1000GX」のコンセプトと