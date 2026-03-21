今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『夜語トバリ（28）「ジンベエザメと泳ぎに行くぞ！」【A.I.VOICE旅行】』というニコライ・ボルコフさんの動画です。 野生のジンベエザメと泳ぎたいと、投稿者のニコライ・ボルコフさんが訪れたのはフィリピンのセブ島。3歳から8歳までお父様のお仕事の関係でフィリピンに住んでいたこともあるのだそうです。ホテルに荷物を置いてやってきたのがアラヤセンターセブというシ