＜Vポイント×SMBCレディス2日日◇21日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアー第3戦は第2ラウンドが進行中。昨季女王で開幕戦Vの佐久間朱莉と金田久美子、イ・ボミ二世と呼ばれる“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）の最終組がティオフした。【ライブ写真】身長171センチの”逆輸入ルーキー”の笑顔がステキ初日首位のパクは1番ホールはパーオンを逃したが3打目のアプ