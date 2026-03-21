血流が悪いと手足の先端が冷えやすくなり、ゴルフのプレーにも影響が出る。そんなゴルファーは、ラウンド前日にカイロを貼ることで血流のスイッチが入ると、「カイロを貼るだけ健康法」を提唱する山内義弘さんは話す。【画像】トイレが近い人はどこに貼るといい？ 悩み別「カイロ貼り位置」「指先の末梢神経が鈍くなると、足下の傾斜などの情報を感じ取る力が低下します。脳からの指令を指先に伝える運動神経の働きも鈍くなるため