「オープン戦、日本ハム−ヤクルト」（２１日、エスコンフィールド）試合前練習で日本ハム・新庄監督とヤクルト・池山監督が談笑。マスクを指さしながら言葉をかわした。前日に新庄監督が池山監督にマスクをプレゼントしていたこと明かしていたが、この日、池山監督は無地の黒マスクを着用。前日はロゴが入った赤マスク着用だっただけに、２人とも笑みを浮かべていた。新庄監督は前日、「記事になってたし、見た目が大きか