シンガー・ソングライターの福山雅治（57）が20日、自身のインスタグラムを更新。思い出詰まったギターを公開した。【写真】福山雅治が42年前「皿洗いのアルバイトで貯めた10万円で買った」ギター「1984年、春。皿洗いのアルバイトで貯めた10万円で買ったギター」と紹介し、「バイト終わりの22時、赤迫から宝町までの路面電車の中でしょっちゅう寝落ちしていた」とバイトに励んだ当時を回想。「18歳で共に上京した彼は、今回の