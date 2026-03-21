東洋大姫路戦に先発した花咲徳栄・黒川＝甲子園選抜高校野球大会第3日は21日、甲子園球場で1回戦が行われ、花咲徳栄（埼玉）が東洋大姫路（兵庫）を3―2で破り2回戦へ進んだ。花咲徳栄は0―1の八回に2安打と失策で満塁とし、押し出し死球などで3点を奪った。黒川が被安打9で完投。第2試合は日本文理（新潟）と21世紀枠の高知農が対戦。