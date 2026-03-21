埼玉県春日部市のスーパーで刃物を出して店員を脅し、たばこ4箱などを奪ったとして48歳の無職の男が、警察に逮捕されました。きのう（20日）正午すぎ、春日部市本田町にあるスーパー「ビッグ・エー藤塚店」で、客を装ってレジに並んだ男が女性店員（55）に対し、刃物を突きつけたうえで「強盗ね」と言って脅し、たばこ4箱など、2380円相当を奪って逃げました。男は犯行後、自転車で逃走していて、警察は強盗事件として行方を追って