高市早苗首相とトランプ大統領が19日に行った日米首脳会談では、イラク攻撃を日本など同盟国に事前に知らせなかった理由について日本の記者から問われた際、トランプ大統領が「真珠湾攻撃」に触れて返答し、物議をかもした。トランプ大統領は「日本ほど奇襲に詳しい国はない」と皮肉を込めて説明。高市首相に対しても「（日本は）なぜ真珠湾攻撃を知らせてくれなかったのか」と冗談めかして語った。高市氏は言葉は発さず、目を大き