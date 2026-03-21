お笑いコンビ・たくろうが、２１日までに更新されたユーチューブチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」にゲスト出演した。たくろうは昨年の「Ｍ―１グランプリ」で優勝。特に最終決戦で披露した「ビバリーヒルズ」というネタは、審査員を務めたアンタッチャブルの柴田英嗣が「１００点付けてもいいくらい」と絶賛するほどの大ウケだった。ただこのネタができたのはＭ−１決勝の直前である１０〜１１月だったという。赤