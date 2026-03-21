【モデルプレス＝2026/03/21】モデルの近藤千尋が3月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女の卒園式の写真を公開し、注目を集めている。【写真】36歳3児の母モデル「幸せが溢れてる」卒園式迎えた次女＆夫との密着ショット◆近藤千尋、卒園式で家族ショット公開近藤は「今日は卒園式のためラヴィットをおやすみさせて頂いております」とコメントを添え、淡い色合いの着物姿の自身と水色の袴姿の次女の2ショットを披露。続