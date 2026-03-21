【モデルプレス＝2026/03/21】キャスターの安藤優子が3月20日、自身のInstagramを更新。豊富なメニューがずらりと並んだ食卓を公開した。【写真】67歳ベテランキャスター「プロの腕前」ハンバーグにコールスロー…手料理公開◆安藤優子、豪華食卓公開安藤は「昨日もキッチン居酒屋！」というコメントを添えて、キッチンカウンターに品数たくさんの手料理が並べられている様子を投稿。「お品書き（笑）はご覧の通りです！」と記し、