あなたが油をまったく摂らないとヤバい理由 油は生きるために不可欠な栄養素 体型を気にしている方やダイエットを頑張っている方にとって、油（脂質）はできるだけ摂りたくないもののひとつ。身体に余分な脂肪がついたら嫌だから、と普段の食事から脂っこいメニューを避けたり、揚げ物の衣を剥がして食べたりする人も少なくないようです。でも、この食べ方は本当に正しいのでしょうか？ 健康をテーマにしたテレビ