阪神大賞典の3連単的中術 【軸馬・相手馬の狙い方】 該当馬は少ないが、有馬記念組で前走２着以内は［2・1・0・0］なので堅い軸に。 １着候補の軸探しなら同組で１桁着順からの馬が有力。 さらに過去の菊花賞で４着以内の実績もあれば信頼度が上がる。 前年の菊花賞で掲示板に載っていた馬も要注目だが、25年は菊花賞４着馬が①人気でも武豊騎手だったので、その点もしっかりチェックしたい。 相手は７歳以上の高齢馬は