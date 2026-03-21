「人はなぜ犯罪を犯さないのか！？」犯罪の抑止につながる４つの要因 ４つの「絆」が犯罪を抑制する これまで、人はなぜ犯罪を犯すのか、という観点で考えてきましたが、それとは逆に、「人はなぜ犯罪を犯さないのか」を考えたのがハーシです。 彼はその要因が４つの絆にあると考えました。これを「社会的絆理論」と言います。 最初の絆は「愛着」です。これは、家族や学校、友人に対する愛着が犯罪を抑制するというも