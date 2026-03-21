本で知る知識より、なぜ生の体験が大事なの？ 生の体験の記憶整理が脳を鍛える学校の「優等生」はたしかに優秀ですが、何か物足りないと感じさせるのは、生の体験が足りないからだと思います。何が起こるかわからない、複雑怪奇な現代社会を生き抜いていくためには、生の体験が必要なのです。「記憶」という視点から見ると、生の体験にはユニークな特性があります。それは、特定の意味に整理される以前の、言い換えれば「編