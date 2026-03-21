まずは投資信託のしくみを押さえておこう 専門家が幅広い資産に分散させて運用 資金運用の専門家(ファンドマネージャー)が投資家に代わり、集まった資金をまとめて株式・債券などの資産に投資する商品が「投資信託」です。個人で投資・運用を行う際は、銘柄選びなどのために企業分析といった知識が必要ですが、投資信託の場合は専門家に任せられるので、初心者にも取り入れやすい金融商品です。 また、投資信託は株