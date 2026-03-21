時々、自分の性格について考えることがあるけれど、どうもわからない。性格は生涯変らないといわれるが、もし、そうだとしたら、考えても仕方ない。もう、これで行くしかないということになりますね。どうも僕の性格は矛盾に満ちているように思います。二つのものが論理的に整合しないことが度々あります。それを上手く使い分けているように思うのです。もし矛盾のない整合的な性格だったらいつも首尾一貫していて、他人からは