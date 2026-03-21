【新華社ウルムチ3月21日】中国新疆ウイグル自治区では羊の誕生シーズンを迎え、出産と飼育が円滑に進むよう、計画的な取り組みを進め、年間を通じた畜産業の質の高い発展を支えている。自治区内の昌吉回族自治州瑪納斯（マナス）県では、暖かな畜舎で次々と子羊が生まれている。約19万頭の誕生が見込まれており、出産は4月上旬まで続くとみられる。イリ・カザフ自治州タルバガタイ地区では、冬から春の畜産を安全、着実に行