豆腐とお家にあるもので簡単スイーツ 豆腐とお家にある食品で簡単に作れる「豆腐スイーツ」をご紹介します。 材料2品で豆腐マフィンもちもち豆腐ドーナツバナナと豆腐でやさしい味に白パンも作れる豆腐でわらび餅材料少なめで簡単 材料は豆腐やホットケーキミックス、砂糖などのお家にあるものばかり。用意する材料が少ないので、お菓子作り初心者の方にも挑戦しやすいですね。バナナなどを合わせるとやさしい甘さになり、小さ