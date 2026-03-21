１７日、キワタの花をかたどった中華菓子。（広州＝新華社記者／〓瑞璇）【新華社広州3月21日】中国広東省広州市で、キワタの開花に合わせ、真っ赤な花を取り入れた季節限定の料理が登場している。「英雄花」とも呼ばれ、広州の都市イメージを象徴する存在とされるキワタをテーマにした「紅棉宴」が各地で提供され、注目を集めている。広東省の料理業界団体、広東烹飪協会の趙利平（ちょう・りへい）会長によると