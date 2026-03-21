俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合ほか）で、ヒロイン・松野トキの夫レフカダ・ヘブンを演じるトミー・バストウが東京・雑司ヶ谷霊園内の小泉八雲と小泉家の墓をお参りした。【写真】「別人じゃん」大胆イメチェンしたヘブン先生（右）本作は、松江で生まれ育った没落士族の娘・トキが、世界を転々とした末に日本へたどり着いた外国人英語教師