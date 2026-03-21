元日向坂46の佐々木美玲、超特急の森次政裕が、4月16日よりMBS/tvkほかドラマ特区で放送スタートする『あの夜、社長の子供を授かりました』でW主演を務めることが決定した。【ソロカットあり】W主演を務める佐々木美玲＆森次政裕本作は、人気コミックを初の実写ドラマ化。誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン×一途な愛を注ぐ溺愛・御曹司。妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリー。平凡な人生だけど、私は幸せ