花咲徳栄３―２東洋大姫路（１回戦＝２１日）花咲徳栄（埼玉）は八回、一死満塁から押し出し死球で同点とし、続く鈴木の遊ゴロの間に２走者が生還し逆転に成功。エース黒川が１４０キロ台の速球を軸に力投し２失点で完投した。東洋大姫路（兵庫）は先発の左腕下山が抜群の制球で好投していたが、守備の乱れも響いて八回に逆転された。