京都市中京区の映画館「MOVIX京都」南館2Fに、2026年4月5日（日）までの期間限定で、最新テクノロジーを駆使したXRアトラクションがオープンしました。VRヘッドセットを装着した瞬間、映画のスクリーンの世界が現実になり、自らが主人公として「忍者」や「ゾンビハンター」になりきって戦うという画期的な体験型エンタテインメントです。映画の半券提示で割引になる特典もあり、雨の日のお出かけや観光の合間にも最適。残りわずか