元NBA選手のデニス・ロッドマン（元シカゴ・ブルズ他）が、アメリカの大手プロレス団体であるWWE（World Wrestling Entertainment）の殿堂入りを果たすことが明らかになった。3月20日、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 ロッドマンは1997年にWCW（当時WWEと競合していた団体、2001年にWWEに買収され消滅）でプロレスデビュー。そのキャラクターと知名度を生かし、プロレスに対す