森保ジャパンのエースが、代表戦を前にピッチに戻ってくることは間違いなさそうだ。ブライトンに所属する三笘薫は、３月４日のアーセナル戦で左足首を負傷。14日のサンダーランド戦はメンバー外となった。ただ、あくまで軽傷であり、ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督は、サンダーランド戦直後に「大したことではない。検査を受けたところ怪我はなかった。痛みをコントロールするだけの問題で、今日は彼にと