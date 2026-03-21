歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第10回のタイトルは「信長上洛」。稲葉山城を岐阜城と改め、居城を移した織田信長（演：小栗旬）は、近江の浅井長政（演：中島歩）に妹の市（演：宮崎あおい）を嫁がせて同盟を結び、京都へのルートを確保します。そんな信長のところにやってきたのが、足利義昭（演：尾上右近）の使者、明智光秀（演：要潤）でした。光秀は「上洛して足利義昭を将軍