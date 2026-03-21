マンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイアは、現地３月20日に発表された日本、ウルグアイと戦うイングランド代表メンバーに名を連ねた。2024年７月９日のアイルランド戦（２−０）以来、約１年８か月ぶりの代表復帰である。注目を集める33歳のDFは、同日に行なわれたプレミアリーグ第31節のボーンマス戦に先発。追い風を受けて臨んだ一戦だったが、失点直結の失態をしてしまう。２−１で迎えた78分、自陣のエリア内