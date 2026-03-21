【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoの新曲「アイ・アイ・ア」のMVが公開された。 ■『THE FIRST TAKE』のパフォーマンス映像も大反響 MVは、「最もピュアで、最も残酷なおとぎ話」をテーマに、ダークファンタジーな映像に仕上がっている。見世物小屋で使い捨てられた人形に宿るのは、子供のように無垢でありながら、残酷さを秘めた魂。“愛されたい”というただひとつの願いが、やがて狂気へ