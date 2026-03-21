ドジャースは20日（日本時間21日）、2026年限定ユニフォームを発表。昨季のワールドシリーズ連覇を記念した金縁のロゴやパッチが特徴で、シーズン開幕戦で着用する。 ■昨季も特別デザインを開幕戦で着用 金色の限定ユニフォームは、近年ワールドシリーズ優勝チームが翌年に着用する慣習があり、開幕戦やワールドシリーズ優勝リングの授与式など特別試合で使