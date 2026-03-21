「玉猪竜」は遼寧省博物館が収蔵する一級文化財で、紅山文化を代表する器物として5000年の文明の記憶を宿す同館の至宝だ。中国新聞網が伝えた。同館のレストランは玉猪竜を模した饅頭（マントウ）のほか、鹵肉飯や牛肉麺など玉猪竜にちなんだ計13種類のメニューの提供をスタートし、来館者から人気を集めている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）