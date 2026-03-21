スマホの低年齢化により、SNS上でトラブルに巻き込まれる小学生が急増している。中には、対象年齢に達していない子どもが年齢を偽って利用してしまうケースもあるという。【映像】30秒でわかる「フィルタリング機能」ニュース番組『わたしとニュース』では、子どもたちのSNS利用の実態やフィルタリングの難しさについて、お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえとともに深掘りした。■年齢を偽ってSNSを利用する子どもた