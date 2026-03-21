お得感満載のバスツアーを２人のアナウンサーが体験！ 近年、バスツアーは「スポット数は少なくても、ゆっくり観光できるツアー」が増えています。中でも人気なのが「食」に特化したバスツアー。また価格帯も安すぎるものではなく「１万円台」のほどほどの価格で、内容にお得感があるものが人気だそうです。 【画像で見る】滋賀県で日本酒飲み比べ！清水麻椰アナのお気に入りは？ この春の超