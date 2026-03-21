「大和証券Mリーグ2025-26」3月20日の第2試合、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が、今シーズンを象徴するかのような電光石火の一発ツモを披露し、試合開始早々からファンを熱狂させた。【映像】園田賢、またもや見せた“一発芸”第1試合ではチームメイトの渡辺太（最高位戦）が劇的な逆転トップを飾り、セミファイナル進出へ向けて最高の風が吹いている赤坂ドリブンズ。その勢いをさらに加速させるべく、南家でスタートし