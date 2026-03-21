【ワシントン＝堀和彦】高市首相は２０日午後（日本時間２１日未明）、トランプ米大統領との首脳会談など一連の訪米日程を終え、ワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地から政府専用機で帰国の途についた。２１日午後に羽田空港に到着する予定だ。首相は出発に先立つ２０日午前には、ワシントン郊外のアーリントン国立墓地を訪れ、日米両国の国歌が演奏される中、無名戦士の墓に献花を行った。同墓地には戦没者らが埋葬されてお